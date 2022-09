Rätseln Sie mit! : Das Bänkchen vor dem Tore

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv nur dieses Motiv aufgespürt?

„Landidylle“ wird einem bei diesem Foto vielleicht als eines der ersten Worte in den Sinn kommen. Und genau das ist es auch, wurde dieses Foto doch in einem sehr ländlichen Ort in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land aufgenommen. Doch wo genau? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.