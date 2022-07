Merkur-Fotorätsel : Lesen bildet auch auf dem Land

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Bücherschränke gibt es mittlerweile ja viele in unserer Region. Bei den meisten handelt es sich um ehemalige Telefonzellen, die auf diese Weise eine neue Aufgabe bekommen und den Büchern Schutz vor Feuchtigkeit bieten. Wo in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land befindet sich dieser bunte Bücherschrank? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.