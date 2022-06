Merkur-Fotorätsel : Überall gibt’s etwas zu sehen

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Diese Hinweisschilder aus Holz sind nicht nur hübsch anzusehen, sie zeugen auch davon, dass es in diesem Ort einiges zu sehen oder zu tun gibt. Ein Bolzplatz, ein Barfußpfad, ein Kneippbecken und eine Hütte befinden sich in fußläufiger Umgebung. Um welchen Ort handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.