Merkur-Fotorätsel : Schöner Warten auf dem Land

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Dass sich diese Bushaltestelle in ländlicher Umgebung befindet, ist nicht nur unser Tipp zur Rätsellösung sondern lässt sich mit Huhn, Traktor und mehr auch an den darauf gemalten Motiven erkennen. In welchem Ort in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird in diesem Häuschen auf den Bus gewartet? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.