Rätseln Sie mit! : Die Natur erobert schmuck eine Ruine

Rot blühende Mohnblumen, Holunderblüten und irgendwie eine gewisse Ruinenromantik lässt sich dieser Aufnahme zusprechen. Und würde die Ruine nicht direkt an einer Ortsdurchfahrtsstraße liegen, wäre es sicherlich nicht so einfach, zu erraten, wo das Foto aufgenommen wurde.

Tatsächlich fährt aber jeder, der den Ort in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land passiert, an diesem Stück Wildwuchs vorbei. Um welchen Ort handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.