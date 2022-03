Merkur-Fotorätsel : Wassertropfen in der Klosterstadt

Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Foto: Nadine Lang

Wasser kommt ja sonst eher aus dem Hahn oder in Flaschen. Hier prangt es allerdings in aller blauer Frische von Plakaten. Doch wo in Hornbach hat unsere Fotografin das feuchte Nass nur entdeckt?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.