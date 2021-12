Merkur-Fotorätsel : Gemeinschaft hinter alten Läden

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

An diesem Ort kommen Menschen zusammen, es wird getagt, gefeiert und ab und an sogar Blut abgezapft und aktuell ziert ein wirklich großer Tannenbaum den Platz. Aber wo genau in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land befindet sich dieser Ort? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.