Merkur-Fotorätsel : Das Krabbeltier ist eine Zier

Wo hat unsere Fotografin dieses Motiv aufgespürt?

Schön ist es hier, findet nicht nur diese imposante Schildkröte. Gemeinsam mit fünf weiteren Holztieren bewohnt sie ein herrliches Plätzchen im Grünen in der Verbandsgemeinde. Wer gerne in der Natur unterwegs ist, hat sie bestimmt schon mal persönlich gesehen. Sie wissen, welches herrliche Plätzchen wir meinen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.