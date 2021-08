Rätseln Sie mit! : Zwei Zeitalter gelungen vereint

Was ist hier an welchem Ort zu sehen? Foto: Nadine Lang

Schützenswerte Ruine und intaktes Bauwerk – hier treffen gleich zwei Welten aufeinander. Ein Besuch dieses Ortes ist aber immer interessant, denn zu erfahren gibt es hier jede Menge.

Doch um was handelt es sich, wo im Merkur-Verbreitungsgebiet ist der gesuchte Ort? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Nicht erraten wurde ausnahmsweise unser Rätsel gestern. Deshalb lösen wir es auf: Das mit Blumen drapierte Fahrrad befindet sich in einem Vorgarten in der verlängerten Hofenfelsstraße in Niederauerbach.