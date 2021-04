Merkur-Fotorätsel : Sehen und gesehen werden

Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Foto: Nadine Lang

Hier mag ein Anwohner in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land seinen Garten so sehr, dass er ihn eine Flaniermeile getauft hat. Aber wo soll hier vorbeigeschlendert werden? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang