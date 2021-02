Rätseln Sie mit! : Glocke an einem Wohnhaus

Wer weiß, in welchem Ort oder Ortsteil diese Aufnahme entstand? Foto: Nadine Lang

Eine Kirche ist hier nicht untergebracht. Eine Glocke befindet sich aber dennoch an dem heutigen denkmalgeschützten Wohnhaus. Wo aber in Zweibrücken oder in einem der Dörfer unserer Region klingen die Glocken hier gleich neben der Wohnstube?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort per E-Mail an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.