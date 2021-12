Gegenüber Kindergarten : Winterbach plant Mehrgenerationenplatz

Ein Mehrgenerationenplatz beim Kindergarten in Winterbach (mit dem weißen neuen Anbau links), davon würden alle Bürgerinnen und Bürger des Ortes profitieren. Foto: Norbert Schwarz

Winterbach Ortsgemeinderat und Bürgermeister möchten den Dorfmittelpunkt aufwerten. Dafür soll der Platz gegenüber der gerade erweiterten Kindertagesstätte umgestaltet werden.

Das Projekt Kindergartenanbau können Ortsbürgermeister Andreas Weizel und die Winterbacher Ratsmitglieder in Bälde abhaken. Dringend notwendige Restarbeiten vergab der Bürgermeister per Eilentscheidung, der Ortsgemeinderat hat diese Vorgehensweise in seiner jüngsten Sitzung abgehakt. Das Anlegen von weiteren Parkplätzen steht noch aus. Vorgespräche zur Planung und dem Anlegen der Plätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite beim Kindergarten wurden geführt. Erfreuliches Endergebnis dieser Vorgespräche: Ein Mehrgenerationenplatz würde dem Dorfmittelpunkt gut zu Gesicht stehen und wenig kosten!