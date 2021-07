Ortsgemeinderat Walshausen : Mehr Zuschüsse durch Wettbewerb?

Am Ortsrand von Walshausen schuf die Ortsgemeinde eine Freizeitanlage für alle Mitbürger die sich sehen lassen kann. Die neue Seilbahn ist eine Attraktion, die bisher ihrer Bestimmung wegen Corona noch nicht übergeben werden konnte. Foto: Norbert Schwarz

Walshausen Der Walshauser Rat ist erstaunt, dass der Schwerpunktgemeinde durch die Teilnahme finanzielle Vorteile winken sollen.

Anerkannte Schwerpunktgemeinde und keine Teilnahme am alljährlichen Wettbewerb unser Dorf hat Zukunft ? Passt das zusammen? Walshausens Ortsbürgermeister Gunter Veith ist nach eigenem Bekunden selbst davon überrascht gewesen, dass übergeordneten Behörden-Instanzen sich mit dieser Frage beschäftigt haben und in Telefonaten mit ihm eine Wettbewerbsteilnahme doch als sinnvoll und förderlich für die Ortsgemeinde selbst apostrophierten. Etwa dann, wenn es um die Bewilligung von Zuschüssen gehe, so der Ortsbürgermeister Veith bei der Ratssitzung im Montagabend im idyllischen Biergarten des Dorfgemeinschaftshauses.