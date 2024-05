Ortsgemeinderat Mehr Tempo-30-Zonen in Reifenberg

Die jährlichen Kosten für die beiden Fahrzeuge samt sonstigem anfallenden Finanzbedarf werden auf 16 500 Euro geschätzt. Diese werden entsprechend dem Anteil an Personen im Alter von 70 Jahren und älter auf die Dörfer verteilt. Von den 826 Einwohnern Reifenbergs umfasst diese Altersgruppe 124 Personen, was eine jährliche Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 706 Euro ergibt. Die Erprobungsphase für diese Kalkulation soll sich über vier Jahre hin erstrecken, so Sema, der abschließend betonte: „Der Wert für die Bürgerschaft steht bei diesem Projekt im Vordergrund.“ Das wurde auch von bislang 15 Gemeinden so gesehen. Nach dem Reifenberger Votum haben sich jetzt also noch vier Gemeinden zu entscheiden.