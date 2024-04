Neuer Parkplatz und städtebauliche Akzente Neues vom Baustellen-Hotspot Contwig

Bis zur Jahresmitte, davon geht die Ortsbürgermeisterin aus, sollten die Arbeiten bei den Parkplätzen in der Gutenbrunnenstraße abgeschlossen sein. Das Planungsbüro Werkplan erstellte für das Vorhaben die Pläne, gleich dem Bürgersteigpflaster in der Bahnhofstraße werden auch die Stellflächen in der Gutenbrunnenstraße ausgebaut. Mit dunkel eingefärbten Steinen erfolgt die optische Abgrenzung der Parkflächen.