Gegen den Trend : Mauschbach senkt die Grundsteuer B

Mauschbach Der Rat hält die vom Land gewünschten Erhöhungen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage für nicht vermittelbar.

Ob die Ortsgemeinde diese Bürgerentlastung längere Zeit durchhält, wird sich zeigen. Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier können derzeit das Ratsverhalten wohl kritisieren, aber nichts daran ändern, denn die Gemeindefinanzen von Mauschbach sind geordnet. Mit Zuschüssen vom Land konnte Mauschbach bereits in der Vergangenheit nicht rechnen und die Verwaltungsvorlage, wie bei der Berechnung verfahren wird, wenn die Grundsteuerhebesätze angehoben werden, haben alle im Rat willentlich ignoriert. Dazu Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur: „Wir sind nicht blind, können lesen und wissen schon, dass da unterschwellig eine gewisse Drohung ausgesprochen wird. Im Klartext ist es ja auch so. Nur, überall wird gerade von der Landes- und Bundespolitik gejammert, wie die Energiekosten in die Höhe schießen, wie die Preise für das tägliche Brot nach oben schnellen, wie teuer uns die Inflationsrate zu stehen kommt. Und wer tut was dagegen? Im gleichen Atemzug bekommen wir vom Land förmlich aufgezwungen, dass wir die Steuerhebesätze noch mehr anheben müssen. Kann das ein Politiker in Überzeugung dem Bürger vermitteln? Wir in Mauschbach jedenfalls nicht. Deshalb haben wir den Antrag unseres Ratsmitgliedes Oliver Dahlhauser auch allesamt begrüßt und die Grundsteuer B, mit der wir unsere Bürger tatsächlich entlasten können, nicht nur wie vorgeschlagen von 290 Prozent auf 465 Prozent angehoben, sondern sogar gesenkt auf die vorgeschlagenen 100 Prozent!“