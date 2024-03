Doppelhaushalt 24/25 Mauschbach schreibt weiter schwarze Zahlen

Vor Wochen fand im benachbarten Großsteinhausen eine Informationsveranstaltung in Sachen Glasfaserausbau im Südbereich der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land statt (wir berichteten). Althornbach, Dietrichingen. Großsteinhausen und Walshausen werden von der UGG, Unsere Grüne Glasfaser, ans schnelle Internet geführt. Den ersten Gesprächen soll die Bauphase noch in diesem Jahr folgen. Derzeit wird die Akzeptanz in den Ortschaften ausgelotet. Parallel dazu laufen nach den Darlegungen des UGG-Repräsentanten Verhandlungen mit Bautrupps, welche die Verlegearbeiten in den verschiedenen Orten ausführen.