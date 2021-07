Mauschbach : Dorfkern wird zur Sanierungszone

Mauschbach Einstimmig fasste der Mauschbacher Rat den Beschluss, für das Sanierungsgebiet. Die Folge sind steuerliche Vorteile für Bürger, die dort Wohnraum schaffen.

Für das neue Baugebiet muss das Oberflächenwasser des Außengebietes aufgenommen und schadlos abgeleitet werden. Ein neuer Sandfang ist für diese Zwecke bereits in der Schulstraße geplant. Zur Errichten dieses wasserwirtschaftlichen Bauwerks bedarf es eines statischen Nachweises. Das Büro Dilger aus Dahn bietet an, diese Berechnungen vorzunehmen. Es wird von Bau-Nettokosten in Höhe von 10 000 Euro ausgegangen. Dementsprechend sind Kosten in Höhe von 2000 Euro für die Statik zu erwarten. Krippleben schlug vor, dem Büro den Auftrag zu erteilen, die Räte timmten zu.