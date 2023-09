Kerb Massweiler Vom Dach auf die Reeperbahn

Doch zunächst ein Kompliment für die Straußmädels und Straußbuben, denn wie verkündeten doch Noah und Marcel: „Ihr hann es sicher schunn gehört – mer hann widder Straußbube dies Joor!“ Und was in einer Kerberede auf keinen Fall fehlen darf, ist gleich zum Redeauftakt zu hören gewesen. Die Erlebnisse aus der Sportgemeinschaft TuS. Sportlich sei das zum Auftakt nicht toll gewesen und mit dem Trainerwechsel dann auch der zu erwartende große Knall. Die Abschlussfahrt nach Prag wurde nochmals zum Highlight hochstilisiert und wie es sich in der Ferne prächtig feiern lässt, für alle Versammelten prächtig in Reimen lautstark präsentiert.