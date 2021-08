Martinshöhe : Neustart als „Duo Schlagerherz“

Aus Mary und Heinz wird jetzt namensmäßig das Duo Schlagerherz. Foto: Norbert Schwarz

Martinshöhe Mary und Heinz wollen mit „Sonne, Strand und blaues Meer“ Urlaubsstimmung ins Corona-Grau bringen.

Mary und Heinz begeistern seit Jahren mit Schlagern ihre Fangemeinde. Als „Duo Schlagerherz“ wollen sie jetzt auch in Corona-Zeiten nochmals durchstarten. Daheim sitzen, Gitarre in die Hand nehmen, neue Schlager komponieren oder alte neu arrangieren, das erfüllte beide nicht mehr. Das Angebot des Produzenten Benjamin Zibret vom Musikverlag Bellavista nahmen sie dankend an. Mit „Du und ich ganz allein…“ will das „Newcomer Duo“jetzt nochmals in der Schlagerwelt für Furore sorgen. Wohl wissend, dass das allerdings nicht leicht sein wird.

Seit fast zwei Jahren würden sie auf dem Trocknen sitzen, resümieren Marie Gemmel-Laborenz mit Gatten Heinz Laborenz der eigentlich ein Battweilerer Bub ist und bereits vor Jahrzehnten der Liebe wegen auf die Sickingerhöhe nach Martinshöhe gekommen war. Der neue Song, welcher derzeit schon bei den bekannten Onlinemedien wie Spotify oder Youtube zu hören ist, nahm das Duo Schlagerherz im Profistudio des Produzenten in Bräunlingen/Schwarzwald auf. „Sonne, Strand und blaues Meer“ werden besungen und musikalisch umgarnt. Weit weg von Stress und daheim. Das sei doch das, wonach sich nicht allein jungen Menschen derzeit regelrecht sehnen, findet das Duo Schlagerherz, das lediglich Namen tauschte, sonst aber mit ganzem Herzen und voller Inbrunst dem deutschen Schlager treu geblieben ist.

„Wir sind gewiss, kalendarisch betrachtet ein älteres Newcomer-Duo, in unserem Innern hat sich aber nichts an der Liebe zum Schlager geändert. Dem deutschen Schlager gehören unsere Herzen, nicht dem Mallorca-Getöse und was sich da entwickelt hat“, stellt das Duo überzeugend fest. Ein Gute-Laune-Hit eben sei der neue Ohrwurm, mit dem das Duo Schlagerherz jetzt seine große Fangemeinde erfreuen will.

Die instrumentelle Melodie stand am Anfang. Vor Jahren bereits von Heinz Laborenz komponiert und öfter instrumental gespielt und dann doch irgendwo in den Archiven verschwunden, bis eben Produzent Benjamin Zibret auf das Schlagerduo Mary und Heinz zukam, und ihnen seine Veröffentlichungsidee unterbreitete. Die Radiofassung mit einer Spielzeit von 3:04 Minuten ist inzwischen auch fertig produziert. Die Auslieferung an die vielen deutschen Radiosender ist vorbereitet. In den bekannten Onlinemedien ist aber das Duo Schlagerherz wie schon erwähnt zu hören.

Live-Auftritte in der Region sehen Maria und Heinz förmlich herbei. „Jemand der wie ich sein Leben lang im Musikbusiness war, der bekommt regelrecht Entzugserscheinungen,“, stellt Heinz Laborenz fest, der allerdings zusammen mit Ehefrau Maria voll auf das fixiert ist, was sie auch künftig noch bewegen können, wenn gerade die Unterhaltungsbranche mal von den Corona-Fesseln befreit werden kann. Das Duo Schlagerherz spontan übereinstimmend: „Wir sehnen diesen Zeitpunkt regelrecht herbei, obwohl wir die Augen vor der Corona-Realität im Augenblick keineswegs verschließen können.“

Als musikalische Künstler, als Macher von musikalischen Veranstaltungen in jeder Form haben sich Maria und Heinz längst einen Namen über die Region hinaus gemacht. Der gegenwärtig regelrecht aufgezwungen „Müßiggang“ ist für sie schon eine Belastung. „Es fehlen uns die vielen Menschen um uns herum. die Bands, mit denen wir Live-Musik produziert haben“, sagt Heinz Laborenz, der noch immer auf das Handwerkliche in der Musik aller größten Wert legt. Playback und so komme für sie nicht in Frage. Am liebsten mit Live-Musik. Gern erinnern sie sich dabei an die eigene Begleitband, welche sie über Jahrzehnte bei vielen Veranstaltungen begleitete. „Mit Sun-Shine sind wir auf Du und Du gewesen, haben herrlichen Stunden erlebt und dabei viele Menschen singend glücklich gemacht“, sagt das neue Duo Schlagerherz in Überzeugung. Die „Bum-Bum-Musik“ werde weiterhin bei ihnen außen vor bleiben versichern Maria und Heinz, der mit allen Schlagergrößen in den siebziger und achtziger Jahren auch als Agenturinhaber zusammen arbeitete und auch zu Frank Fahrian und solchen Größen seine freundschaftlichen Kontakte pflegte.