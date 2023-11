Tradition in Wallhalben Martinimarkt am Martinstag

Spätestens nach dem kostenlosen Austeilen der Martinsbrezeln für die Kleinen waren Geselligkeit und buntes Markttreiben auf dem Festplatz angesagt. Auf die Tradition des Martini-Marktes verweist der frühere Ortsbürgermeister Berthold Martin nur allzu gern. Schließlich gab es den Markt an Martini schon zu einem Zeitpunkt, als Wallhalben noch Marktfleck war und die Landwirtschaft dominierte. „Am Martinstag musste der Pachtzins entrichtet werden. Das war Gesetz und wird noch heute vielfach in landwirtschaftlichen Verträgen so vereinbart. Und weil es Geld gab, konnte an diesem Tag auch wieder solches großzügig ausgegeben werden. Der Martinimarkt war deshalb schon eine sehr sinnvolle, dennoch ganz bewusste Einrichtung“, meinte Martin rückblickend. Auf die Bedeutung von Wallhalben als früherer Marktflecken kommt er bei derartigen Anlässen stets gern zu sprechen. Obwohl ihn auch die Freude über den Umzug aktiv mit den Enkeln teilzunehmen, ein Erlebnis für den Kommunalpolitiker war. Die Organisationslast lag bei den Angelsportlern, Fußballern, dem Förderkreis des Kindergartens, dem Kindergarten selbst und und der Feuerwehr.