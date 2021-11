Marion Bischoff liest in Mauschbach : Liebesgeschichte in harten Kriegsjahren

Bewegt las Marion Bischoff aus der ergreifenden Liebesgeschichte ihrer Großeltern vor. Foto: Cordula von Waldow

Mauschbach/Clausen Im gut besetzten Gemeindehaus ihres Heimatortes Clausen las die Autorin Marion Bischoff aus ihrem neuesten Buch „Da, wo du bist“. Interessierte können die bewegende Liebesgeschichte ihrer Großeltern Walter und Elisabeth auch am 29. Dezember in Mauschbach, dem Geburtsort von Opa Walter, hören.

Von Cordula von Waldow

„Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid, um den Geburtstag meines Opas mit mir zu feiern. Er wäre heute 106 Jahre alt geworden“, sagt Marion Bischoff. Sichtlicht bewegt zündete die Autorin die Geburtstagskerzen auf ihrem Lesetisch im Gemeindehaus Clausen an. Es war nicht nur das erste Mal, dass die 43-Jährige bei ihrem Heimspiel aus ihrem neuesten Werk „Da, wo du bist“ vorlas. Nach zwei Historienromanen über ihren Heimatort stand mit der Liebesgeschichte ihrer Großeltern erstmals das Schicksal ihrer eigenen Familie im Mittelpunkt.

Sie freute sich sich besonders, dass sogar ihr Verleger eigens zur dieser doppelten Lesungs-Premiere angereist war. Arne Houben, Inhaber des Rhein-Mosel-Verlags, war mit Blick in den gut gefüllten Saal begeistert, dass sich fast 60 Geschichts- und Kulturinteressierte eingefunden hatten. „Anfangs war ich sehr aufgeregt“, räumte Marion Bischoff hinterher ein. Doch schon nach den ersten Sätzen spürte sie ihre Großeltern Elisabeth und Walter hinter sich stehend und genoss es spürbar, deren Liebesgeschichte inmitten des Zweiten Weltkriegs zu erzählen und vorzulesen. Sie begann mit der selbst den Nachkriegsgenerationen bekannten Kriegserklärung von Adolf Hitler am 1. September 1939. Dabei hatte der Bauerssohn Walter Bischoff aus Mauschbach, mit seinen Kameraden untergebracht im Gasthaus Buckel in Clausen, gehofft, wieder nach Hause zu dürfen, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Stattdessen hieß es jetzt: Die französische Grenze sichern und Wache schieben.

Am Abend jedoch begegnete ihm erstmals Elisabeth auf ihrem Gang zum Bauern Becker, um Milch zu holen. „So eine könnte mir gefallen“, dachte Walter angesichts ihrer „zwei schwarze Zöpfe, die in der Abendsonne glänzten, als wären sie mit Gold bestäubt“. Doch das junge Mädchen, das in der Schuhfabrik Kolb am Dorfrand arbeitete, wollte mit den Soldaten nichts zu tun haben. Erst am 10. Oktober begegnen sich die beiden wieder. Da allerdings fasst sich Walter ein Herz und spricht das schüchterne Mädchen an, begleitet sie auf ihrem Weg zum Milchbauern.

Mit Spaziergängen und Treffen in der Wohnung von Elisabeths Freundin Rosel gemeinsam mit anderen Soldatenpärchen vergeht der Winter. Im März 1940 dann der erste, scheue Kuss und die Botschaft: „Ich muss fort. Schon bald. Morgen.“

Einfühlsam, in bildreicher Sprache, lässt Marion Bischoff ihr Publikum den Trennungsschmerz hautnah miterleben – wie so viele andere Szenen auch. Was bleibt, sind Briefe. In Paris, wo sich die Deutschen unter anderem das Nobelhotel Ritz unter den Nagel gerissen hatten, werden die Zuhörer Zeuge von Walters aufregender Begegnung mit Coco Chanel, die ihm für seine Angebetete ein Fläschchen Chanel No. 5 verkauft.

Während auch Elisabeth längst zu kriegswichtiger Arbeit bei Pfaff in Kaiserslautern eingezogen ist, muss Walter nach Russland. Als Hitler im letzten Moment beschließt, Leningrad nicht einzunehmen, sondern zu belagern und auszuhungern, obwohl in der Stadt hauptsächlich Frauen, Kinder und alte Menschen sind, versteht Walter den Führer nicht mehr. Zunehmend quälen ihn Zweifel am eigenen Tun, die er jedoch nicht auszusprechen wagt. Er sinniert „Wie viele Leben er wohl schon ausgeschossen hatte?“. Ein junger russischer Soldat hatte ihn im Sterben angelächelt, wie befreit. „Er war erlöst von allen Befehlen“, dachte sich Walter, in der Kälte von unter minus 30 Grad den eigenen Tod stets vor Augen und von der Sehnsucht nach Elisabeth am Leben gehalten. Schonungslos konfrontiert Marion Bischoff ihre Leser mit seinen Begegnungen mit dem Tod, beschreibt ausführlich die Verwundungen der Kameraden. Sie beschloss ihre Lesung mit Walters Heiratsantrag an Elisbeth auf ihrer Zugfahrt zu seinen Eltern nach Mauschbach. „Wie es weiter geht, müsst ihr schon selber lesen!“, forderte sie ihr Publikum auf, um anschließend die erstandenen Bücher zu signieren.

„Sehr ergreifend“, findet die Clausenerin Hildegard Burkhart das Buch. Renate Gerlich ist ein Fan von Marion Bischoff. Sie lobt besonders die Auswahl der vorgelesenen Passagen, die sich wunderbar in das Leben in der Kriegszeit vorstellen ließen. Sie sagt: „Außerdem höre ich sie sehr gerne lesen, besonders ihre Stimmmodulation.“