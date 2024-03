Kommunalwahl Nach Jahrzehnten der erste Kandidat

Der zertifizierte Unimog-Verkaufsleiter im Bereich der Kommunalfahrzeuge ist sich der großen Herausforderung bewusst. „Diese Nuss zu knacken wird nicht einfach, das wissen wir alle im CDU-Ortsverband, doch alle stehen hinter meiner Bewerbung und gemeinsam ist die große Herausforderung schon zu schaffen!“ Markus Spies engagiert sich in der Dellfelder Feuerwehr, ist verheiratet, vierfacher Vater und am Dorfleben in allen Belangen interessiert.