Euroclassic-Festival in Zweibrücken Manfred Mann’s Earth Band rockte rappelvolle Festhalle

So ein Phänomen ist in der Rockmusik einzigartig. Denn eigentlich ist so ein Tastenspieler, so ein Mann an den Keyboards, nur von untergeordneter Bedeutung in einer Rockband. Nur bei Manfred Mannist das anders. Dabei heißt er gar nicht wirklich so, sondern wurde 1940 als Manfred Sepse Lubowitz in Südafrika geboren. Erst als er 1961 nach England ging, nahm er das Pseudonym an. Das wiederum fand ein Produzent so toll, dass er meinte, dass Manfred Mann auch als Bandname gut tauge. Mit der Folge, dass man den Bandnamen immer mit dem Tastenmann gleichsetzte. Seit 1971 heißt die Formation Manfred Mann’s Earth Band, sodass jedem zumindest klar wurde, dass es sich nicht um einen Solokünstler handelt.