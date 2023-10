Malgruppe Hornbachtal Kunst in jedem Rathaus-Winkel

Zum Jahresabschluss, bevor die Malgruppe Hornbachtal in die Winterpause geht, laden die Mitglieder traditionell zum Offenen Atelier ein – so auch am vergangenen Samstag. Die Künstlerinnen und Künstler zeigten auf beinahe jedem Quadratzentimeter des Hornbacher Rathauses ihre Werke. Schon im Treppenhaus, das zum Malraum im Obergeschoss hinaufführt, konnten die Besucher die Bilder bewundern.