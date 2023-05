Mühlenerlebnistage Weitere Wanderweg erinnert an Mainau

Auch Ortsbürgermeister Markus Schieler aus Schmitshausen wird es nicht ohne gewissen Stolz zur Kenntnis genommen haben, dass die Grafenfamilie sich weiterhin an die guten Beziehungen zwischen dem ersten Rosendorf Deutschlands und der Insel Mainau erinnert. So schreibt Björn Graf Bernadotte: „Es ist nun mehr als 50 Jahre her, dass unser Vater Lennart Graf Bernadotte das bezaubernde Schmitshausen besuchte und für die Goldmedaille beglückwünschte , die dem Ort im Rahmen des Wettbewerbs Unser Dorf soll schöner werden verliehen wurde.“ Es seien eben nicht allein die malerischen Buntsandsteinhäuser des Rosendorfes gewesen, sondern der Zusammenhalt der Dorfbewohner. Kraft tanken beim Wandern in dieser einzigartigen Region zwischen Wallhalben und dem Rosendorf, das wünschte sich Björn Graf Bernadotte für die Menschen, die allesamt jetzt das Vergnügen haben, beide Wanderrouten näher kennen zu lernen.