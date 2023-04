Jubiläum Contwiger Maibaum feiert 25. Geburtstag

Für das rauschende Fest danach sorgten die Moas´ler mit vielen Helfern, wenngleich Ortsbürgermeister Sefrin von allem Anfang an im Sinn gehabt habe, dass ein anderer Dorfverein aus der großen Familie sich als Veranstalter einbringen sollte. Inzwischen sei das auch so, wie in diesem Jahr die „Musikfreund“, doch der FCMoas habe Pionierarbeit in den Anfangsjahren geleistet. Inzwischen kommen die Bäume aus dem Schwarzwald, änderte sich die Haltevorrichtung, wurde alles statisch berechnet. Und eine Geschichte liegt Alfred Sefrin gleichfalls am Herzen. Jene mit Hubert Lang, dem Contwiger Künstler, der als Dekorateur filigran die Zunftschilder mit künstlerischer Bemalung schuf. Der hätte alles umsetzen müssen, alle Schilder waren selbst angefertigt worden und weil es „De Hubert“ zwar künstlerisch aber nicht zeitlich mit allen aufnehmen konnte, seien mitunter die Zunftschilder noch „druckfrisch“ am Baum und dem Zunftkranz befestigt worden.