MGV „Frohsinn“ 1887 Großbundenbach : Jahrzehnte das kulturelle Dorfleben geprägt

Großbundenbach Der MGV „Frohsinn“ Großbundenbach soll weiterleben. Dafür setzen sich die wenigen Mannen, die von der einst ansehnlichen Sängerschar verblieben sind, mit allem Herzblut ein. Weihnachten wollen die Sänger im Gottesdienst auftreten, gerne mit neuer Unterstützung.

Statt einer in Erwägung gezogenen Auflösung wird der Traditionsverein, der jahrzehntelang das Kulturleben in dem Dorf auf der Sickinger Höhe geprägt und bereichert hat, nun mitgliedsfrei ruhen, um auf seinen vierten Frühling zu warten. Bereits seit vielen Monaten fanden auf Grund des Sängermangels keine Gesangsproben mehr statt, zumal das Durchschnittsalter mit jedem Jahr steigt. Der Tod des langjährigen, sehr geschätzten Chorleiters Kurt Bubel vor zweieinhalb Jahren, hat eine ebenso große Lücke gerissen, wie der Tod von Walter Rubly. Der in der weiten Region ob seiner großartigen Stimme bekannte Bass-Sänger hatte klanglich ein großartiges Fundament gelegt. „Danach haben wir nur noch dreistimmig gesungen“, streicht Ortsbürgermeister Dieter Glahn heraus, der zudem als Vorsitzender die Geschicke des Männergesangsvereins Frohsinn 1887 Großbundenbach leitet.

Mit Liederabenden, der Teilnahme an Sängerfesten und Wertungssingen, sowie durch die Mitwirkung bei Gottesdiensten bereicherte der Verein das kulturelle Leben in Großbundenbach.

Den musikalischen Höhepunkt in seiner langen Vereinsgeschichte erreichte der Chor beim Wertungssingen am 22. November 1986. In einer Feierstunde des Pfälzischen Sängerbundes erhielt der Vereinsvorsitzende Walter Ruble am 2. Mai 1987 die vom Bundespräsidenten verliehene „Zelter-Plakette“.