So wird unser Wetter : Ein Hauch von weißer Weihnacht

Auf der Rückseite eines zum Baltikum ziehenden Tiefs wird der Weg frei für polare Kaltluft, die über Mitteleuropa hinweg strömt. Die allmählich abklingenden Niederschläge gehen am ersten Weihnachtsfeiertag bis in tiefere Lagen in Schnee über.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 4 bis 7, Freitag -2 bis 0, Samstag/Sonntag -3 bis -1. Höchsttemperatur in Grad: Donnerstag 6 bis 9, Freitag 2 bis 5, Sa/So 0 bis 3. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Do 85 bis 95, Fr 65 bis 75, Sa 20 bis 30, So 50. Niederschlagsmenge in Liter pro qm: Do 6-9, Fr 1-4, Sa 0, So 0-3. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0 bis 1, Freitag 1 bis 2, Sa/So 0 bis 1. Windrichtung und -stärke: Do Nordwest 3 bis 4, Fr 2-3, Sa Südwest 4, So Süd 4.