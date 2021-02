So wird unser Wetter : Tags sonnig, nachts teils Frostgefahr

Das kräftige Hoch über Mitteleuropa verlagert sich mit seinem Schwerpunkt zum Balkan. Die Luftdruckunterschiede werden geringer und der Wind flaut ab. Die Temperaturen können mit reichlich Sonnenunterstützung wieder in den vorfrühlingshaften Bereich.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag -1 bis 2, Dienstag -1 bis 3, Mittwoch 1 bis 5, Donnerstag 4 bis 7. Höchsttemperatur in Grad: Montag 9 bis 12, Dienstag 14 bis 17, Mittwoch 15 bis 18,

Donnerstag 10 bis 13. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo/Di 0 bis 5, Mittwoch 20 bis 30, Donnerstag 40 bis 50.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo/Di 0, Mittwoch 0 bis 0,5, Donnerstag 0 bis 1.

Sonnenscheindauer in Stunden: Mo/Di 10 bis 11, Mi 7 bis 8, Do 3 bis 4. Windrichtung und -stärke: Montag Ost 3-4, Di Südost 2-3, Mi Südwest 2-3, Do Nordwest 2-3.