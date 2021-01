So wird das Wetter in der Region Zweibrücken : Kaum Lichtblicke in Sicht

Kaum Lichtblicke in Sicht

So wird das Wetter in der Region Zweibrücken

Diese Woche geht das durchwachsene und zunächst ziemlich milde Winterwetter weiter. Von Frankreich überqueren uns weitere Störungsfronten atlantischer Tiefdruckgebiete. Bei kräftigeren Regenfällen können die Hochwasser-Pegel sogar noch weiter ansteigen.

Dienstag: Bereits am Vormittag verdichtet sich die Bewölkung von Frankreich her wieder und neuer Landregen setzt ein. Mit dem gleichzeitig auffrischenden Südwestwind wird es bis zum Abend immer milder.

Donnerstag: Endlich gibt es mal wieder eine größere trockene Pause und mit etwas Glück lässt sich zwischen kompakteren Wolken auch mal für kurze Zeit die Sonne blicken. Bei nachlassendem Wind bleibt es ziemlich mild. Erst im Laufe des Abends oder in der Nacht auf Freitag ziehen von Frankreich neue Regenwolken ins Zweibrücker Land.

Weiterer Trend: Am Freitag bleibt es grau in grau. Bei bei allmählich zurückgehende Temperaturen fällt zeitweise Regen. Samstag und Sonntag muss bei nass-kalten Temperaturen und unangenehmem Nordostwind mit Schneefall, Regen, oder gefrierendem Regen gerechnet werden. In der neuen Woche könnte es möglicherweise noch kälter, aber auch freundlicher werden.