Wettervorhersage für die Region Zweibrücken : Waldbrandgefahr steigt weiter

Im Vorfeld eines Tiefs bei den Britischen Inseln strömt zu Wochenbeginn sehr warme Luft von Süden nach Mitteleuropa. Hinter seiner schwachen Kaltfront (die jedoch kaum Niederschlag im Gepäck hat) gehen die Temperaturen bis Wochenmitte wieder leicht zurück.

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag wird es voraussichtlich sehr sonnig und heiß mit Tagestemperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Am Sonntag drohen bei zunehmender Schwüle teils kräftige Gewittergüsse mit anschließender Abkühlung.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 11 bis 14, Dienstag 15 bis 18, Mittwoch 11 bis 14, Donnerstag 11 bis 14. Höchsttemperatur in Grad: Montag 28 bis 31, Dienstag 24 bis 27, Mittwoch 23 bis 26, Donnerstag 24 bis 27. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 15 bis 25, Mittwoch/Donnerstag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag bis Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 13 bis 14, Dienstag 8 bis 9, Mittwoch 11 bis 12, Donnerstag 14 bis 15. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag Süd 3 bis 4, Dienstag West 4 bis 5, Mittwoch West 3 bis 4, Donnerstag Nordost 3 bis 4.