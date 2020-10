So wird unser Wetter : Teils erste Gefahr von Bodenfrost

Der Hochdruckeinfluss wird zu Wochenbeginn abgebaut. Dies begünstigt eine leichte Labilisierung in der Atmosphäre, wodurch es örtlich Schauer geben kann. Bis Wochenmitte zieht ein Tief von den Britischen Inseln über Frankreich Richtung Mittelmeer, gleichzeitig wandert ein Tief von der Adria nach Polen.

Weiterer Trend: Am Freitag sowie am Wochenende scheint es bei der recht freundlichen Mischung aus örtlichen morgendlichen Nebelfeldern, durchziehenden Wolkenfeldern und gelegentlichem Sonnenschein zu bleiben. An den Temperaturen ändert sich zunächst nicht viel, erst am Sonntag geht es tagsüber wieder etwas aufwärts. Achtung: Bei längerem nächtlichem Aufklaren besteht zumindest Bodenfrostgefahr.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 3 bis 6, Dienstag 2 bis 5, Mittwoch 2 bis 5, Donnerstag 4 bis 7. Höchsttemperatur in Grad: Montag/Dienstag 11 bis 14, Mittwoch 10 bis 13, Donnerstag 8 bis 11. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 50-60, Dienstag 25-35, Mittwoch 60-70, Donnerstag 30-40. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo 0-3, Di 0-1, Mi 1-3, Do 0-1. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 2 bis 3, Dienstag/Mittwoch 3 bis 4, Donnerstag 0 bis 1. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag West 3, Dienstag variabel 2 bis 3, Mittwoch Nordost 3, Donnerstag Nord 2 bis 3.