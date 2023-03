Wallhalben Happy-End fürs Endlosprojekt Stuhlbachtal

In den kommenden Wochen soll es einen Ortstermin geben, bei dem Behördenvertreter vor Ort Details besprechen und sich abstimmen. Die Ortsbürgermeisterin lud auch die Ratsmitglieder zur Teilnahme ein. Sie wird mit den Ortsbeigeordneten gleichfalls am Ortstermin teilnehmen. Unter die schier endlose Geschichte der Renaturierung des Stuhlbachtals könnte dann wohl noch in diesem Jahr ein Schlusspunkt gesetzt werden. Zur Erinnerung, die damals noch eigenständige Verbandsgemeinde Wallhalben hatte für die Maßnahme sogar eine wasserrechtliche Genehmigung, in der Nähe der Landgrafenmühle einen Landschaftsweiher zu schaffen. Wie das heutige Ratsmitglied Berthold Martin in der Ratssitzung erklärte, seien sogar Fördermittel „zurückgestellt worden“ um die Renaturierungsmaßnahme zu finanzieren.