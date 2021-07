Rätseln Sie mit! : Was bleibt, ist die Erinnerung

Wer weiß (noch), wo dieses ehemalige Gasthaus steht? Foto: Nadine Lang

In dieses Gasthaus kehrt schon lange niemand Fremdes mehr ein. Stattdessen wird hier heute nur noch gewohnt. Dennoch erinnert die Außenfassade noch weiterhin an eine Zeit, in der hier Menschen bewirtet und empfangen wurden.

Aber wo hat unsere Fotografin das ehemalige Gasthaus entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.