Gewinn bei SWR-Aktion : Aus Grau mach Kunst

Dem Graffitikünstler Leif-Eric Möller bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Foto: Norbert Schwarz

Martinshöhe Leif-Eric Möller hat für die Martinshöher ein Trafohäuschen mit Graffiti verschönert.

Dorfkirche, Wassertürme, Römerstein – alles Sehenswürdigkeiten aus der Vergangenheit, welche Martinshöhe prägen. Bemalte Stützmauern kamen in jüngster Zeit dazu und seit diesem Monat hat der Ort eine ganz besondere Attraktion: Graffiti Künstler Leif-Eric Möller aus Mainz schuf mit Sprühdosen ein farbiges Kunstwerk im Unterdorf bei einer Trafostation der Pfalzwerke. Elektronisches Innenleben wird dort durch eine große Hülle aus Fertigbeton geschützt. Die vier Wände durfte der Mainzer Künstler jetzt besprühen.

Natascha Schäfer vom Kultur- und Heimatverein Martinshöhe ist restlos begeistert. Von der Graffiti-Kunst ebenso wie vom Künstler Leif-Eric Möller selbst. Einer, der es versteht, Kunst für das menschliche Auge zu produzieren, der trotz vieler Kunsterfolge auf dem Boden geblieben ist. Der Vorsitzenden ist es zu verdanken, dass der Graffiti-Künstler nach Martinshöhe kam, doch dazu später mehr.

Ortsbürgermeister Hartwig Schneider freute sich gleichermaßen, diesmal mehr aus der zweiten Reihe, doch nicht weniger inbrünstig, denn Möllers Graffiti-Kunst sei einfach ein Hingucker. Nicht mal einen Steinwurf weit entfernt hat Christine Schneider-Charissé ihr Eigenheim. In höchsten Tönen schwärmend über die Ausdrucksstärke des Geschaffenen rät sie, eine Einzäunung für die rotbraune und schwarzbunte Kuh zu schaffen. Sie zeigte sich begeistert darüber, wie lebensecht Leif-Eric Möller Kühe, Landschaft, Dorfsymbole auf den früher kahlen Wänden geschaffen hat.

Und der Künstler selbst, wie ist dieser in Martinshöhe aufgenommen worden, wie sehen Nachbarn und Dorfbewohner das Geschaffene? Bis vor zwei Jahren ist Leif-Eric Möller Opelaner in Rüsselsheim gewesen. Abgasentwicklung das Arbeitsfeld. Dann kam die betriebliche Neuausrichtung des Unternehmens. Das Abfindungsangebot nahm Möller bereitwillig an, schließlich gab es in seinem Kopf andere Träume und Ideen. Graffitikunst beschäftigte ihn seit den 80er Jahren. Da lernte der Mainz einen Graffitikünstler kennen und sagte sich selbst: Das ist mein Ding. Der Mainzer ist Autodidakt. Als „Street Art“, bezeichnet man diese Kunst im öffentlichen Raum.

Nach dem erfolgreichen Bemalen der Stützwände in der Langgasse durch den Hobbykünstler Werner Müller aus dem Ort, Möller äußerte sich sehr anerkennend darüber und natürlich schaute auch Werner Müller bei Leif-Eric Möller zum Plausch vorbei, wurde Ortsbürgermeister Hartwig Schneider auf die Graffiti-Aktion von SWR 4 aufmerksam und animierte Natascha Schäfer dazu, doch mal Ihr Glück zu versuchen und beim Wettbewerb mitzumachen.

Schäfer war es auch, die dem Künstler die Grunddaten lieferte, die Genehmigung bei den Pfalzwerken einholte, in der Fritz-Claus-Hütte dem Künstler ein Schlafgemach auf Kosten des Heimatvereins verschaffte sowie einen „Familienanschluss bei Mittagstisch“. „Ich werde hier in Martinshöhe mit offenen Armen aufgenommen, umsorgt und habe an überhaupt nichts zu klagen oder zu mäkeln“, erzählt Möller.

Eine riesengroße Sporttasche hat er ständig in Griffbereitschaft. Das Farbensortiment ist grob abgestimmt, die Spraydosen sind mit den verschiedenen Farbnuancen gefüllt. Je nachdem, was gesprüht werden soll, gibt es unterschiedliche Sprühköpfe. Aus feinen und breiten Strichen entstehen so Dorfmotive wie der Wasserturm, der Römerstein, die Dorfsilhouette, blauer Himmel und dicke Cumuluswolken. Im Vorfeld war Leif-Eric Möller entsprechend mit Informationen gefüttert worden, bei der Ankunft ging es durch den Ort.

Den Schritt zum freien künstlerischen Schaffen hat der Mainzer Graffitikünstler zu keiner Zeit bereut, sagt er. Zu Coronazeiten kamen viele Anfragen privater Hausbesitzer. Städte und Kommunen interessieren sich. selbst aus dem Ausland (Portugal) kommen Anfragen.