Für Direktwahl durch Bürger 2025 CDU nominiert Ganster als Landratskandidatin

Die CDU Südwestpfalz hat bei ihrem Kreisparteitag in Münchweiler Amtsinhaberin Susanne Ganster als Kandidatin für die Landratswahl am 2. Februar 2025 gewählt. Das war erwartungsgemäß, denn Ganster war die einzige Kandidatin. Zuvor hatte es zwar Spekulationen gegeben, wie überzeugend das Wahlergebnis ausfallen würde, da es in letzter Zeit auch einige Unstimmigkeiten in der Partei gegeben hatte. Doch die Zustimmung für Ganster von 96,4 Prozent war „ein starkes Zeichen“, freut sich die CDU Südwestpfalz auf ihrer Facebook-Seite über das „hervorragende Nominierungsergebnis“: „Die CDU Südwestpfalz geht mit großer Geschlossenheit und Zuversicht in den bevorstehenden Wahlkampf.“