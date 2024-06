Hornbach Landmarkt überzeugt

Nach dem erzwungenen Ausweichen auf den Bereich an der Pirminiushalle letztes Jahr sei die Rückkehr an den traditionellen Veranstaltungsort beileibe kein Fehler gewesen, betonte Bürgermeister Reinhold Hohn. Es passte vielmehr alles zusammen. Eine riesige Besucherschar an Gästen, die sich zusammen mit den Menschen aus der Region in der Klosterstadt wohlfühlten. „Angenehme Temperaturen, kein Stadtfestgedränge, wie wir das in manchen Jahren schon hatten, vielmehr allgemeine Zufriedenheit auf beiden Seiten. Werbung für unsere geliebte Klosterstadt pur, das ist sicher und was will man eigentlich noch mehr?“