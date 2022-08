Am 20. und 21. August : 70 Anbieter bei Landmarkt Martinshöhe erwartet

Martinshöhe Diesen Samstag und Sonntag wird in dem Ort auf der Sickingerhöhe ein Programm für fast jeden Geschmack geboten.

Und weil es beim Schauen, Hören und Erzählen auch Appetit gibt, wissen die diversen Anbieter den Hunger der Marktbesucher zu stillen. Bereits in der Vergangenheit klappte das stets problemlos und Heinz Laborenz wusste auch diesmal mit der passenden Unterstützung seiner Frau Maria Gemmel-Laborenz so die Weichen zu stellen, dass alle auf den Geschmack kommen können, wenn sie es wollen.

Es allen und jedem recht zu machen ist ohnehin eine Kunst die niemand beherrscht, meint mit einem verschmitzten Lächeln Maria Gemmel-Laborenz, die an der Seite ihres Gatten schon unzählige Landmärkte in Martinshöhe mitorganisiert hat. In „zweiter Reihe“ sozusagen, allerdings mit viel Sachverstand, denn was das angeht, besitzen sie und ihr Mann, der schon viele Jahrzehnte in allen Sparten des „Show-Business“ Talent bewies, reichlich Erfahrung.