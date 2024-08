Kommendes Wochenende 75 Beschicker beim Landmarkt Martinshöhe

Ein ganz entscheidendes Zwischenziel ist inzwischen erreicht. Ungebrochenen groß nämlich ist die Nachfrage für einen Standort auf dem kommenden Markt in der Sickingerhöhenortschaft. „Wäre dem nicht so, dann würden sich nicht so viele um einen Standplatz reißen, reißen schlicht und einfach bedeuten, dass dieser Martinshöher Landmarkt seine Zugkraft eingebüßt hat. Aber, dem ist nicht so, das Gegenteil ist vielmehr der Fall“, berichtet Heinz Laborenz in einem Vorgespräch dem Pfälzischen Merkur.