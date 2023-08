Landmarkt Zufriedene Gesichter in Martinshöhe

Für die Magen- und Gaumengenüsse ist gleichfalls in reichlichem Umfang Vorsorge getroffen gewesen. Ob auf dem Dorfplatz, in der Verbindungshalle der Grundschule – man musste nur den unterschiedlichen Duftnuancen folgen. Ihnen waren beispielsweise auch Elke und Wolfgang Rapp aus Großbundenbach gefolgt. Viele Altbekannte trafen sie dabei auf dem Landmarkt, bei den Ausstellern auch einen alten französischen Bekannten der sonst bei ihnen in Großbundenbach zum Walnussfest kommt. Das sonntägliche Hallo war groß und bedauert wurde der diesjährige Ausfall des Walnussfestes. Doch für Ersatz, wenn auch in anderer Form, war ja in Martinshöhe gesorgt. Was für den eigentlichen Markt galt, hatte auch für die musikalische Unterhaltung Gültigkeit. Stimmungsvoll der Auftakt am Samstag, bei dem sich Heinz Laborenz einmal mehr als Organisator von Rang erwies.