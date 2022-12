Katastrophenschutz in Südwestpfalz : Investitionen für den Ernstfall

Katastrophenschutz in Südwestpfalz

Südwestpfalz Seit dem Ukrainekrieg und dem Hochwasser im Ahrtal ist die Sensibilität in der Region für mögliche Katastrophen gestiegen. Das zeigen auch die Maßnahmen, die die Kreisverwaltung in den letzten Monaten mit vielen Investitionen gegen flächendeckende Stromausfälle, Waldbrände und Hochwasser ergriffen hat. Im Ernstfall soll der Katastrophenschutz auf allen Ebenen funktionieren, erklärt Landrätin Ganster.

Es ist plötzlich dunkel, die Heizungen fallen aus, Supermärkte haben geschlossen, Lebensmittel können nicht mehr gekühlt oder gewärmt werden und verderben. Tankstellen sind nicht mehr betriebsfähig, das heißt niemand kommt mehr an Treibstoff. Pflegeheime und Kliniken greifen auf Notstromaggregate zurück und die Kommunikation ist lahmgelegt, weil weder Internet noch das Telefonnetz funktioniert.

Ein flächendeckender Stromausfall, ein sogenannter „Blackout“, ist zwar laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sehr unwahrscheinlich. Weil unsere Energieversorgung aber digitalisiert und somit auf digitalem Wege ebenso verwundbar ist, aber auch, weil Naturkatastrophen ganze Regionen flächendeckend ohne Strom zurücklassen können, ist ein solches Szenario längst keine Science Fiction mehr. „Unsere Gesellschaft ist in nahezu allen Bereichen von einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung abhängig“, schreibt das BKK.

Bund und Land bereiten sich deshalb seit einiger Zeit auf einen solchen möglichen „Blackout“ vor. Auch die Kreisverwaltung will für den Katastrophenfall bestmöglich ausgerüstet sein und hat seit Sommer mehrere Konzepte ausgearbeitet und Investitionen getätigt, um die Bevölkerung zu schützen.

Südwestpfalz-Landrätin Susanne Ganster (CDU) macht deutlich, dass es im Notfall vor allem darum gehe, die sogenannte „kritische Infrastruktur“ – Feuerwehr, Rettung, Polizei, aber auch medizinische Versorgung und Kommunikation – sicherzustellen. Eine der ersten Maßnahmen war der Wiederaufbau des analogen Funks in der Rettung und bei der Feuerwehr, erklärt Kreisfeuerwehrinspekteur Stiven Schütz.

Diese Maßnahme sei auch eine der einfachsten gewesen, sagt er, weil seit dem Aufkommen des Digitalfunks im Jahr 2013 die analogen Anlagen nie abgeschaltet und auch nicht aus den damaligen Fahrzeugen entfernt wurden. Das Kommunikationsmittel sei also sehr schnell wieder reaktiviert worden, weil hier keine Abhängigkeit von Internet oder Mobilfunk besteht, sodass es im Katastrophenfall sicher funktioniere. 60 bis 70 Prozent der Feuerwehrfahrzeuge seien nun wieder mit Analogfunk ausgestattet.

„Seit Frühjahr laufen die intensiven Vorbereitungen“, erklärt Ganster. Hier arbeiten Land und Landkreise, aber vor allem Landkreis, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden zusammen. Denn Bevölkerungsschutz sei Gemeinschaftsaufgabe, so die Landrätin. Mit mehreren Fachberatern erarbeitete die Kreisverwaltung Lösungen, wie die kritische Infrastruktur im Ernstfall funktionsfähig bleiben kann.

Zusätzlich zum alten Analogfunk verfügt der Landkreis auch über mehrere satellitengesteuerte Systeme, bei denen auch ohne Strom die Telefonie weiterhin möglich ist. Die einzelnen Behörden können im Krisenfall so miteinander in Kontakt bleiben.

Weil bei einem „Blackout“, das heißt über lange Zeit ohne Strom, auch die Tankstellen nicht funktionieren, steht der Landkreis vor der Herausforderung sowohl Aggregate, als auch Rettungsfahrzeuge mit Treibstoff zu versorgen. Mehrere – die genaue Zahl möchte Ganster wegen laufender Vorbereitungen nicht nennen – mobile Tankstellen hat die Kreisverwaltung deshalb angeschafft. 1000 Liter Diesel fasst der Tank, durch den die kritische Infrastruktur versorgt wird. Die Kosten der mobilen Tankstellen von je 5000 Euro als auch die Kosten für den Diesel trägt der Landkreis. Die Versorgung läuft im Ernstfall dezentral in enger Abstimmung mit den Verbandsgemeinden, sodass die Tankstellen flächendeckend eingesetzt werden können.

Nicht nur die kritische Infrastruktur und die Kommunikation unter den Behörden müssten aufrecht erhalten werden – auch die Bürger selbst stünden bei den Vorbereitungen im Mittelpunkt, erklärt Ganster. Treffpunkt in der Krise sei die „Wärmeinsel“. Sie ist ein öffentlicher Raum, zum Beispiel ein Vereinsheim oder ein Raum in einem anderen öffentlichen Gebäude, der beheizt wird und für alle frei zugänglich ist. Die Suche nach Räumlichkeiten in den einzelnen Gemeinden sei noch nicht ganz abgeschlossen, sagt die Landrätin.