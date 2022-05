Südwestpfalz sucht junge Leute ab 16 : Betreuungskräfte für Kinderferienwoche gesucht

Südwestpfalz/Rieschweiler Es wird auch eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Der Landkreis Südwestpfalz sucht für seine Ferienaktionen wieder engagierte junge Leute ab 16 Jahren, die Lust haben, in einem Betreuungsteam mitzuarbeiten. Beispielsweise für die Wald-Ferienwoche in Wilgartswiesen (1.-5. August) oder in Rieschweiler (8.-12. August) und für eine deutsch-französische Freizeit in Meisenthal (1.-10.8.). Der Kreis bietet eine Vorbereitung an und ermöglicht die kostenlose Teilnahme an der Juleica-Schulung. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 22 Euro pro Tag sowie Fahrtkostenerstattung und den Nachweis der Betreuertätigkeit, die auch bei späteren Arbeitgebern gerne gesehen werde. Nähere Infos bei Jens Seegmüller per E-Mail an j.seegmueller@lksuedwestpfalz.de