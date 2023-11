Marktwert 1,5 Millionen Euro Cannabis-Gärtner ernten mehrere Jahre Gefängnis

Die Männer hatten Anfang des Jahres eine Industriehalle am Ortsrand der südwestpfälzischen 500-Seelen-Gemeinde Schindhard angemietet, um darin Cannabis-Pflanzen aufzuziehen. Zum Verkauf der Ernte kam es jedoch nicht. Denn am Abend des 26. April war es einer Spezialeinheit der Pirmasenser Kriminalpolizei in einer Blitzaktion gelungen, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Darin trafen die Rauschgiftfahnder die vier Albaner an, die sofort festgenommen wurden (wir berichteten). Laut Polizeibericht seien „im Anschluss in eigens konstruierten Aufzuchträumen zirka 2000 Cannabis-Pflanzen, vom Steckling bis erntereif und in voller Blüte stehend, vorgefunden“ worden. Zudem habe in einem Trockenraum „feinstes, zum geruchsdichten Verpacken vorbereitetes Marihuana sichergestellt werden“ können, wie es damals weiter hieß. Die Ermittler nahmen aufgrund „der Größe der Anlage und der sehr professionellen technischen Ausstattung“ an, „dass damit ein erheblicher monatlicher Cannabis-Ertrag erzielt werden konnte“. Demnach ergebe sich „nach entsprechender Bearbeitung der Cannabis-Pflanzen eine Gesamtmenge von 151 Kilogramm Marihuana – einschließlich der abgepackt sichergestellten 23 Kilogramm. Durch „den gezielten Zugriff der Rauschgiftfahnder“ habe verhindert werden können, dass „die beachtliche Rauschgiftmenge von der Tätergruppierung in Umlauf gebracht werden konnte“. Den Wert des sichergestellten Marihuanas bezifferten die Drogenfahnder damals auf zirka 450 000 Euro.