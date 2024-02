Landfrauen-Verein Rimschweiler „Man lernt immer noch etwas dazu“

Bereits in den vergangenen Jahren erfreute sich dieses Kursangebot großer Beliebtheit und auch für die neuen Termine erwartet Alexandra Loch „volles Haus“. Sie sagt: „Wir sind so oft gefragt worden, wann das nächste Bootcamp stattfindet, wir konnten gar nicht anders.“ Es gebe immer weniger Möglichkeiten, Handarbeiten zu lernen oder gemeinsam mit der Schwarmintelligenz und Erfahrung der Teilnehmenden zu gestalten. Das Miteinander, die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu beraten und bei Herausforderungen Hilfestellung zu erhalten, seien heutzutage deutlich eingeschränkt. Die Vorsitzende weiß aus Erfahrung: „Wir haben alle viel Spaß dabei und lernen alle immer noch etwas hinzu.“ So soll es auch diesmal sein.