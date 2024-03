Kochkurs „Mealprep“ beim Landfrauen-Verein Großsteinhausen Alte Idee modern umgesetzt

An dem interessanten Kochabend lernen die Teilnehmenden, wie sie für zwei oder drei Tage im Voraus geschickt ihr Essen planen, damit sie flexibel unterschiedliche Gerichte zaubern und somit dennoch Abwechslungsreiches auf den Tisch bringen können. Dazu gibt es eine Vielzahl an nützlichen Tipps zur Aufbewahrung. Ausgewogen werden auch mögliche Nachteile besprochen, sodass jeder Teilnehmende den für sich selbst größten Nutzen ziehen kann. Angesprochen werden die Themen einzelne Komponenten vorkochen, Teller statt Tonne, morgens ansetzen – abends essen und das Basis-Prinzip, für einen Tag vorkochen. In dem überwiegend praktischen Kurs werden zudem vielfältige Rezepte für Mittags- und Abendmahlzeiten zubereitet. Dazu gehören Gemüsepfanne mit Kräuterdip und Wraps ebenso wie Nudeln mit Hackfleischbällchen in Tomatensoße oder Blumenkohlsalat. Mit Shakshuka aus pochierten Eiern in einer Sauce aus Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln kommt ein internationales Rezept auf den Tisch, das in Israel ebenso beliebt ist wie in Nordafrika.