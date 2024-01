Landfrauen-Verein Großsteinhausen Autoren-Lesung zum Auftakt

Am Freitag, 19. Januar, liest die rheinland-pfälzische Autorin Gabrielle C. J. Couillez aus ihrem neuesten Roman „Der Poet mit dem gebrochenen Flügel“. Als Postflieger in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Frankreich und Nordafrika setzte der „Held der Lüfte“ mit seiner einmotorigen Maschine für Briefe und Botschaften der Menschen sein Leben aufs Spiel. In seiner Einsamkeit während seiner Flüge durch Nächte und über Wüsten hinweg, im Kampf mit den Elementen – und später als Aufklärer im Krieg – stellte er sich immer wieder die Fragen des Menschseins. Was ist der Mensch? Was ist der Sinn des Lebens?