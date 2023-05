Landfrauen-Verein Großsteinhausen Alles außer Flöhe im Angebot

Die Idee „Garage Sale“ – verkaufe alles, was du nicht mehr brauchst in deiner Garage – stammt ursprünglich aus den USA; übernommen hat sie der Landfrauen-Verein Großsteinhausen. Bereits zum zweiten Mal veranstalteten die Landfrauen- und männer sowie weitere Dorfbewohner am vergangenen Samstag einen großen Hofflohmarkt, der das ganze Dorf mit einbezog. Dazu hatten die Teilnehmenden Speicher, Keller und Schränke entrümpelt und die aussortierten, aber noch gut erhaltenen, Dinge an Ständen im jeweils eigenen Hof oder Vorgarten zum Verkauf angeboten.