Landfrauen-Kreisverband Südwestpfalz bot Erste-Hilfe-Kurs an „Das Leben steht über allem“

In vielen Fällen kann die Hilfe in Notsituationen in den ersten Minuten lebensrettend sein. Aber wie ist der aktuelle Stand, welche Maßnahmen kann auch der Laie mit einfachen Mitteln ergreifen? Dieser und weiteren Fragen zum Thema Erste Hilfe bei Erwachsenen gingen Christoph Stegner und Silas Mehlhorn vom ASB Zweibrücken am vergangenen Mittwochabend in Kleinsteinhausen bei einem vom Landfrauen-Kreisverband Südwestpfalz organisierten Vortrag nach.