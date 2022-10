Zuschuss geschrumpft : Weniger Landesgeld für Martinshöher Dorfmitte

Der Bereich vor Rathaus (rechts), Kirche und Pfarramt soll jetzt in der Martinshöher Dorfmitte passend zum gegenüberliegenden Platz gestaltet werden. Das Land sichert eine Förderung in Höhe von mehr als 80 000 Euro zu. Foto: Norbert Schwarz

Martinshöhe Weiterer Punkt im Rat: Die Pfalzwerke sollen prüfen, inwieweit man zum Stromsparen die Straßenlaternen dimmen kann.

Jetzt steht es schriftlich fest. Das Land fördert weiterhin den Ausbau der Ortsmitte von Martinshöhe. Es geht dabei um den Teil, welcher dem bereits neu geschaffen Dorfplatz gegenüber liegt und über dessen Gestaltung im Rat schon viele Diskussionen geführt wurden (wir berichteten). Die gute Nachricht konnte jetzt Ortsbürgermeister Hartwig Schneider an die Ratsmitgliedern weitergeben. Nach Bescheid vom 30. 8. gewährt das Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss aus dem Dorferneuerungsprogramms 2022 in Höhe von 83 100 Euro. Auf drei jahre verteilt werden die Zuschussgelder fließen.

Ortsbürgermeister Schneider erinnerte die Ratsmitglieder daran, dass es eigentlich bereits zur Jahresmitte eine gesicherte Erkenntnis war, dass die Höchstförderung (65 Prozent) für das Land wohl nicht in Frage kommen kann. Mehrheitlich hatten sich die Ratsmitglieder trotzdem dafür ausgesprochen, die Sache weiter zu betreiben und das begonnene Werk zu vollenden.

An der Fördersumme in Höhe von 166 230,88 Euro habe sich nichts verändert. Dieser Förderbezugspunkt bleibe unverändert. Wie der Ortsbürgermeister allerdings vermitteln musste, gibt es statt der 65 Prozent nur noch einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent. Rund 109 000 Euro als Förderung des Landes waren zunächst beantragt, jetzt bekommt die Ortsgemeinde 25 900 Euro weniger, nämlich „nur“ noch 83 100 Euro. Das Planungsbüro SDU aus Waldfischbach-Burgalben hat Planungsauftrag für das nunmehr anstehende Projekt.